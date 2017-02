Amerikaanse politie weigert Belgisch koppel toegang tot VS, man geboeid op vliegtuig gezet

Door: redactie

video Een koppel uit Brussel is, toen het in New York aankwam, de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De man, die zowel de Belgische als de Algerijnse nationaliteit heeft, werd urenlang ondervraagd. Volgens de politie waren er genoeg twijfels om hem tegen te houden. Hij is geboeid aan handen en voeten op een vliegtuig gezet, terug naar ons land.

Karim en Claudia vertrokken woensdag naar New York voor een reisje van een week. Maar aan de grens werd Karim tegengehouden door de politie. Die vroeg hem onder meer of hij ooit al gearresteerd werd. De Franstalige Karim begrijpt de vraag verkeerd en zegt ten onrechte ja.



"Ik heb 'tien keer' geantwoord omdat ik dacht dat ze identiteitscontroles bedoelden", legt Karim uit aan VTM NIEUWS. "Ze waren verbaasd en er volgden veel andere vragen, over Islamitische Staat, over mijn familie. Ik ben van Algerijnse en Italiaanse origine, dus ik heb drie paspoorten."