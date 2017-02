Zoon van Muhammad Ali urenlang vastgehouden op Amerikaanse luchthaven

Door: redactie

President Trump bekijkt een quote van bokslegende Ali tijdens een bezoek aan het Smithsonian National Museum of African American History & Culture afgelopen week. © photo news.

De zoon van bokslegende Muhammad Ali is eerder deze maand urenlang vastgehouden op de luchthaven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Dat heeft een vriend van de familie aan verschillende Amerikaanse media gemeld.

Muhammad Ali Jr (44) en zijn moeder Khalilah Camacho-Ali waren op weg naar huis na een Black History Month evenement in Montego Bay (Jamaica) toen ze naar verluidt vanwege hun Arabisch klinkende namen werden apart genomen. Dat liet vriend van de familie, en advocaat, Chris Mancini weten.



Camacho-Ali mocht vertrekken nadat ze een foto van zichzelf en haar ex-man had laten zien, maar haar zoon kon geen soortgelijke foto bovenhalen en had bijgevolg minder geluk. Mancini verklaarde dat Ali Jr. bijna twee uur werd vastgehouden en ondervraagd.



"Waar komt je naam vandaan?" en "Ben je een moslim?" Dat waren de vragen die hem werden gesteld. Toen hij antwoordde dat hij wel degelijk een moslim is, zouden de beambten Ali Jr. verdere vragen hebben gesteld over zijn religie en geboorteplaats. Ali Jr. is geboren in Philadelphia en heeft een Amerikaans paspoort.



Een woordvoerder van de immigratiedienst, die via e-mail om commentaar werd gevraagd, antwoordde dat hij niet mag ingaan op individuele dossiers, maar voegde daar wel aan toe dat iedereen die het land binnenkomt kan ondervraagd worden.



"Voor de familie Ali is het duidelijk dat de toestand rechtstreeks is verbonden met de moslimban van President Trump", zegt Chris Mancini.



Officiële instanties op de luchthaven van Fort Lauderdale waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. De familie overweegt een klacht in te dienen en probeert momenteel uit te vissen hoeveel andere mensen hetzelfde lot moesten ondergaan.