Bijna vijftig doden bij aanslag en gevechten in Jemen

Door: redactie

25/02/17 - 00u18 Bron: Belga

vluchtelingenkamp in Houdida (Jemen) © reuters.

Achtenveertig mensen zijn vrijdag gedood bij een bomaanslag, gevechten en bombardementen in Jemen, zo hebben lokale veiligheidsbronnen gemeld.

Volgens anonieme veiligheidsbronnen werd vrijdagochtend een zelfmoordaanslag gepleegd aan de ingang van een militair kamp in de stad Zinjibar, de hoofdplaats van de zuidelijke provincie Abyan. Acht mensen, waaronder ook soldaten, overleefden de aanslag niet en elf anderen raakten gewond.



De terreinwagen was naar verluidt gevuld met brandhout, om te doen uitschijnen dat het om een levering ging. De aanvallers wilden na de explosie aan de ingang het kamp binnendringen, maar dat is hen niet gelukt. Er werden schoten uitgewisseld tussen hen en de bewakers.



De aanslag werd nog niet opgeëist maar volgens een lokale ambtenaar lijkt het te gaan om Al Qaida, die in het gebied al meerdere keren militaire doelwitten uitkoos.



Hevige gevechten

Meer naar het noorden, in de centraal gelegen provincie Baïda, vonden vrijdag hevige gevechten plaats tussen strijders van regeringsgezinde stammen en Houthi-rebellen.



Die laatsten wilden in het arrondissement Weld Rabii gebied van de stammen innemen. Bij het geweld dat daarop volgde, kwamen twintig rebellen en zes strijders van de stammen om. Ook in het gebied Sawmaa kwamen negen rebellen om in een hinderlaag.



In het centrum van het land breekt regelmatig geweld uit tussen de stammen en Houthi-rebellen. Die laatsten proberen er hun gebied uit te breiden.



Tot slot stierven in Marik, ten westen van hoofdstad Sanaa, ook vijf burgers door een granaat die zou zijn gelanceerd door Houthi-rebellen.