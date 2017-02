Frans parket gaat Fillon gerechtelijk vervolgen

bewerkt door: redactie

Het nationale financiële parket (PNF) in Frankrijk start een gerechtelijk onderzoek tegen de rechtse presidentskandidaat François Fillon naar mogelijke "verduistering van publieke gelden, misbruik en heling van sociale goederen en omkoperij".

Het onderzoek is in handen van het Parijse gerecht. Het volgt op een eind januari opgestart vooronderzoek naar de presidentskandidaat. Hij wordt ervan verdacht zijn echtgenote jarenlang ruim vergoed te hebben voor een nepjob. In beperktere mate zou hij ook zijn twee kinderen werk hebben verschaft. In het vooronderzoek werden naar verluidt geen bewijzen gevonden van 'echte' tewerkstelling door Fillon van zijn gezinsleden. Het resultaat van het onderzoek zal pas na de verkiezingen bekend zijn.

Fillon trekt zich niet terug

Fillons vrouw Penelope. © afp.

Fillon liet al weten kandidaat te blijven indien hij in beschuldiging zou worden gesteld. Bij het losbarsten van de affaire had Fillon nog het tegendeel beloofd. "Hoe dichter we de datum van de presidentsverkiezingen naderen, hoe schandaliger het zou zijn dat rechts en het centrum geen kandidaat zouden hebben (...) Mijn beslissing is duidelijk: ik ben kandidaat en ik ga voort tot de overwinning", zei hij.



Fillon erkent in Le Figaro dat hij zijn campagne in "moeilijke" omstandigheden moet voeren. Vaak wordt hij bij zijn aankomst op meetings uitgejouwd en in de peilingen heeft hij flink terrein verloren op de uiterstrechtse kandidate Marine Le Pen en centrist Emmanuel Macron.