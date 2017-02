Politie gebruikt taser tegen blinde man nadat ze stok aanzien voor wapen

Door: redactie

24/02/17 - 18u02 Bron: The Telegraph

© thinkstock.

Britse politieagenten hebben gisteravond in een treinstation in Manchester een man aangevallen met een stroomstootwapen, nadat ze zijn wandelstok aanzagen voor een wapen.

Een stroomstootwapen of 'taser'. © thinkstock.

De politie van Manchester kreeg gisteravond een oproep binnen dat een man van middelbare leeftijd met een vuurwapen gesignaleerd was op een perron van het treinstation van Levenshulme. Wanneer de agenten ter plaatse kwamen, joegen ze 50.000 volt door het lijf van de man met een stroomstootwapen, nadat hij volgens hen niet gehoorzaamde toen ze hem vroegen om zijn wapen op de grond te leggen.



Maar de 43 jaar oude man was in werkelijkheid blind en had helemaal geen wapen vast, wel een opgevouwen wandelstok. Hij wachtte op het perron op zijn trein naar huis. De man zou neergevallen zijn nadat hij door het stroomstootwapen werd geraakt en werd dan door de agenten meegenomen.



Tasawar Dar, die in een lokale kruidenierszaak werkt, zag gisteravond omstreeks 19 uur zwaarbewapende politieagenten aankomen aan het station. Hij vertelde dat een andere ooggetuige had gezien hoe de agenten de man onder schot hielden en instructies riepen.



"Ik hoorde de agenten en ze riepen 'ga op de grond liggen' en er blafte ook een hond", vertelde hij. "Ik zag een man zitten op de trappen van het station en een politieagent kwam de winkel binnen en vroeg een blikje cola. Ze gingen naar buiten en gaven het aan de man," vertelt Dar. "Een vriend van mij zag ook dat ze hun wapens richtten op de man. Ze vertrokken ongeveer een half uurtje later en toen kwam er een ambulance," gaat hij verder.



Een woordvoerder van de politie van Manchester bevestigt dat de man werd aangehouden tot de agenten beseften dat het wapen in feite een opvouwbare wandelstok was. De man werd later vrijgelaten en het incident wordt onderzocht, zegt inspecteur Steve Howard: "De agenten reageerden snel op het incident om de veiligheid van de gemeenschap van Levenshulme te garanderen. Er werd vastgesteld dat er geen bedreiging was en er is een onderzoek aan de gang om de omstandigheden van het incident volledig te doorgronden."