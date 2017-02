Veertien landen beloven hulp voor slachtoffers Boko Haram, VS (nog) niet

Door: redactie

Een gezondheidsmedewerker onderzoekt een kind in een vluchtelingenkamp in Dikwa, Nigeria. Vooral vrouwen en kinderen kampen in regio's waar Boko Haram actief is met een gebrek aan water, voedsel en medische zorg. © afp.

Een donorconferentie voor de slachtoffers van de jihadistische groep Boko Haram in Nigeria en de landen rond het Tsjaadmeer heeft vandaag in Oslo 672 miljoen dollar aan toezeggingen van veertien landen opgeleverd, in afwezigheid van de Verenigde Staten. Dit heeft Noorwegen bekendgemaakt.

Het bedrag, dat over drie jaar gespreid wordt, is bestemd voor een regio waar volgens de Verenigd Naties 10,7 miljoen mensen op noodhulp aangewezen zijn.



De VS, die in januari een nieuwe president kregen en hun internationale hulp willen verlagen, deden geen aanbod in Oslo. "De Verenigde Staten hebben gezegd dat ze hun bijdrage later zullen bekendmaken, dus is ze niet meegeteld", legde de Noorse minister Børge Brende op een persconferentie uit.



De VN schatten de noden voor 2017 op zowat 1,5 miljard dollar voor de regio van het Tsjaadmeer, waaromheen Nigeria, Niger, Kameroen en Tsjaad liggen. Van de 672 miljoen dollar die vrijdag in Oslo toegezegd werd, is 457 miljoen beloofd voor 2017. De ondersecretaris-generaal van de VN, Stephen O'Brien, heeft er niettemin vertrouwen in dat het doel bereikt wordt. "In één ochtend hebben we een derde van het bedrag opgehaald", zei hij.



Boko Haram nam in 2009 de wapens op om zijn versie van radicaal salafisme op te leggen in het noordoosten van Nigeria, en voert sinds acht jaar aanvallen en zelfmoordaanslagen uit in de vier landen rond het Tsjaadmeer. Vrijdag werden volgens een veiligheidsbron nog zeker zeven soldaten gedood bij een aanval van Boko Haram op een legerpost in het noordoosten van Nigeria.