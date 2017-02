IS-kamikaze blaast zichzelf met bomauto de lucht in: 51 doden

Door: redactie

24/02/17 - 22u04 Bron: Belga

© afp.

Minstens 51 mensen zijn om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag met een bomauto nabij al-Bab, in het noorden van Syrië. Het bastion van terreurgroep Islamitische Staat was daags voordien door rebellen heroverd. De aanslag werd later in een communiqué op het internet opgeëist door IS. Onder de slachtoffers vielen 34 burgers.