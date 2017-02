VN-ontwerpresolutie tegen inzet chemische wapens in Syrië volgende week op tafel

Door: redactie

24/02/17 - 02u06 Bron: Belga

Een jongetje ademt via een zuurstofmasker in Aleppo nadat een vermoedelijke aanval met chloorgas. © reuters.

Volgende week zal een ontwerpresolutie worden voorgelegd in de VN-Veiligheidsraad die sancties oplegt voor het gebruik van chemische wapens in Syrië. Al zei een diplomaat donderdag dat het nu al zeker is dat Rusland tegen zal stemmen.

De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk pleiten voor een verbod op de verkoop van helikopters aan Syrië. Ook willen ze sancties voor elf Syrische verantwoordelijken en tien instellingen die betrokken waren bij de in 2014 en 2015 uitgevoerde chemische aanvallen.



"Dit is de sterke reactie die de Veiligheidsraad beloofde als het gebruik van chemische wapens in Syrië bewezen werd", zo klonk het donderdag bij een diplomaat.



Principekwestie

"Voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaat het duidelijk om een principekwestie", aldus de diplomaat, die toevoegde dat de Russische ambassadeur vorige week al duidelijk maakte dat Moskou de ontwerpresolutie zal tegenhouden.



Rusland gebruikte zijn veto al zes keer om sancties tegen het regime van bondgenoot Bashar al-Assad te voorkomen. China, dat ook een vetorecht heeft in de Veiligheidsraad, zou zich onthouden.



Vrijdag bespreekt de Raad de kwestie van het gebruik van chemische wapens in Syrië, en zal beslist worden of er een stemming komt.



Reisverbod

In de ontwerpresolutie wordt een reisverbod voorgesteld voor elf Syrische ambtenaren, en de bevriezing van hun vermogen. Het gaat vooral om militairen, onder hen ook het hoofd van de inlichtingendienst van de luchtmacht en de commandant van de luchtoperaties in de gebieden waar de chemische aanvallen plaatsvonden.



Een onderzoeksmissie van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) concludeerde dat het Syrische leger in 2014 en 2015 chlooraanvallen uitvoerde op de steden Tell Mannas, Qmenas en Sarmin. Moskou verwierp die conclusie echter omdat het land vond dat ze onvoldoende bewezen werd. Ook Syrië ontkent tot op vandaag chemische wapens gebruikt te hebben.