Wilders schorst campagne op na beveiligingslek

Door: redactie

23/02/17 - 15u16 Bron: Belga

Media verdringen zich rond PVV-leider Geert Wilders die flyers uitdeelt in het centrum van Spijkenisse. De Partij voor de Vrijheid trapte hier de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen af. © anp.

De rechtspopulistische PVV schort voorlopig alle publieke campagne-activiteiten op, nadat bekend is geraakt dat een agent uit de beveiliging van partijleider Geert Wilders vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Dat heeft Wilders bekendgemaakt op Twitter. Hij noemt de laatste ontwikkelingen rond het lek bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) "enorm verontrustend".

Mijn hemel ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet? https://t.co/YWZuGSh1gE — Geert Wilders (@geertwilderspvv) Nieuws enorm verontrustend. Tot alle feiten mbt onderzoek corruptie DBB bekend zijn, schort PVV de publieke activiteiten (flyeren) op. — Geert Wilders (@geertwilderspvv)

De verdachte maakte deel uit van de Dienst Bewaken en Veiligheid van de Nederlandse nationale politie. De DBB beschermt onder anderen de leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici en diplomaten. Ook Geert Wilders wordt door de DBB beschermd.



Volgens het Algemeen Dagblad kwam de agent uit het beveiligingsteam van Wilders die van de lekken wordt verdacht, eerder al in opspraak voor integriteitsschendingen. Naar Faris K. zou volgens de krant onderzoek zijn gedaan toen hij nog voor een andere politie-eenheid werkte. Het AD haalt ook nog bronnen aan volgens wie de broer van de verdachte al eerder bij de politie zou zijn ontslagen omdat hij informatie had gelekt.



"Mijn hemel ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet?'', aldus Wilders in eerste instantie. Kort daarna liet Wilders weten dat de PVV de publieke activiteiten opschort "tot alle feiten met betrekking tot het onderzoek naar corruptie bij de DBB bekend zijn''.



De PVV begon vorige week onder grote belangstelling van de internationale pers de verkiezingscampagne in Spijkenisse met een flyeractie. Komende zaterdag zou de PVV naar Volendam gaan.