Vietnam vraagt YouTube om politiek gevoelige filmpjes te verwijderen

Door: redactie

23/02/17 - 10u21 Bron: Belga

De Vietnamese autoriteiten hebben de videosite YouTube gevraagd om zeventien filmpjes te blokkeren waarin gezegd wordt dat het land de vrijheid van meningsuiting niet respecteert. Dat hebben staatsmedia van de communistische eenpartijstaat bericht.

Volgens de Vietnamese Omroepautoriteit verdraaien de video's de geschiedenis en zetten ze aan tot wraak. In totaal vraagt de autoriteit om zeventien filmpjes te verwijderen, maar om welke video's het precies gaat, is niet duidelijk. De Vietnamezen vroegen YouTube daarnaast ook om enkele seksueel "ongepaste" filmpjes te blokkeren.



YouTube heeft een miljoenenpubliek in Vietnam, en bevat honderden video's van regeringscritici die zowel in het land zelf als daarbuiten leven. Van de Viet Tan, een verbannen politieke partij die door politieke vluchtelingen werd gesticht in 1975, net na de Vietnamoorlog, circuleren 143 video's.



Dat YouTube de beelden ook effectief gaat verwijderen, is twijfelachtig. Het Amerikaanse dochterbedrijf van Google krijgt wel vaker censuuraanvragen van buitenlandse regeringen, maar ging daar nooit eerder op in.



De Vietnamese regering kondigde al aan daarom achter de lokale bedrijven aan te gaan die via de videogigant reclame maken.