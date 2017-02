Zeker zeven doden bij ontploffing in restaurant in Pakistan

Door: redactie

23/02/17 - 10u19 Bron: Belga

© afp.

In de Pakistaanse stad Lahore zijn zeker zeven doden gevallen bij een explosie in een restaurant. Dat melden de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Tientallen anderen raakten gewond.

De explosie deed zich voor in een restaurant in een chique wijk in de stad. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de woordvoerder van de politie in de provincie Pendjab, Nayab Haider, ging het wel degelijk om een bomaanslag, maar andere bronnen spreken van een ontplofte generator.



De politie onderzoekt momenteel de resten van een verbrande auto in de buurt van het restaurant, die voor een bomaanslag gebruikt zou kunnen zijn.



In de voorbije weken kwamen in Pakistan al 130 mensen om het leven bij verschillende terreuraanslagen van Islamitische Staat en de Pakistaanse taliban. Tegen die laatste groep kondigden de autoriteiten woensdag een groot offensief in het hele land aan.