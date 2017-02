Israëliër opgepakt na valse bommelding op vliegtuig in Colombia

Door: redactie

23/02/17 - 10u15 Bron: Belga

Op de luchthaven van Bogota, in Colombia, is woensdag een Israëliër aangehouden nadat hij een valse bommelding had gedaan aan boord van een vliegtuig. Dat melden de Colombiaanse luchtvaartautoriteiten. De man was geërgerd omdat de vlucht meer dan anderhalf uur vertraging had opgelopen.