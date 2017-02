Braziliaanse buitenlandminister stapt op wegens gezondheidsredenen

Door: redactie

23/02/17 - 04u29 Bron: Belga

De Braziliaanse president Michel Temer (links) en zijn minister van Buitenlandse Zaken (rechts). © afp.

De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken José Serra heeft zijn ontslag ingediend wegens gezondheidsredenen. Dat meldden Braziliaanse media woensdag. In een brief aan president Michel Temer geeft hij aan dat hij minstens vier maanden rust nodig heeft. De 74-jarige Serra onderging onlangs nog een operatie aan de ruggengraat.

Serra is lid van de PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) en werd vorig jaar minister van Buitenlandse Zaken toen Temer aan de macht kwam na de afzetting van Dilma Rousseff. Hij is een voormalig senator en gouverneur van de staat São Paulo en was ook burgemeester van de gelijknamige stad. Hij nam twee keer deel aan de presidentsverkiezingen.