5 grote kledingmerken weigeren deelname aan jaarlijkse top in Bangladesh

23/02/17

Vijf toonaangevende kledingbedrijven gaan niet deelnemen aan een jaarlijkse top in Bangladesh. Ze willen zo een signaal geven dat er een einde moet komen aan de slechte arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in het land, zo meldt een protestgroep vandaag.

De in Nederland gevestigde Clean Clothes Campaign zegt dat de beslissing door H&M, Inditex (Zara), C&A, Next en Tchibo er gekomen is als antwoord op haar oproep om een einde te maken aan de maatregelen die de regering van Bangladesh en fabriekseigenaren de voorbije maanden invoerden met betrekking tot vakbonden.



Premier Sheikh Hasina zal de Dhaka Apparel Summit 2017 zaterdag openen. Volgens de Clean Clothes Campaign zijn in december minstens 34 vakbondsleiders en arbeiders gearresteerd in de buurt van Dhaka na vreedzaam protest om een loonsverhoging te vragen. Minstens 1.500 arbeiders werden ontslagen en de politie sloot verschillende kantoren van de vakbond.



"Hoewel de meeste gevangenen recentelijk op borg vrijgelaten zijn na internationale druk, blijven ze opkijken tegen rechtszaken die mogelijk zullen leiden tot lange gevangenisstraffen, en moeten ze dikwijls voor de rechtbank opdagen, soms tot negen keer per maand", aldus de Clean Clothes Campaign.