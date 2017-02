Nieuwe Roemeense justitieminister aangesteld na straatprotest

Door: redactie

22/02/17 - 23u57 Bron: Belga

Uittredend minister van Justitie Florin Iordache. © ap.

In Roemenië heeft premier Sorin Grindeanu een nieuwe minister van Justitie aangesteld. Tudorel Toader, een voormalige rechter, zal Florin Iordache opvolgen, die ontslag nam na het dagenlange protest van de Roemenen tegen een versoepeling van de anticorruptiewetgeving.

De Roemeense centrumlinkse regering is nog maar pas sinds januari van dit jaar aan de macht. Maar een controversiële wet over het niet-vervolgen van een aantal corruptievergrijpen doet de stoel van Grindeanu en zijn ministers serieus wankelen door het protest van honderdduizenden Roemenen in Boekarest en andere Roemeense steden.



De premier wees Iordache met de vinger omdat zijn slechte communicatie over de wet aan de basis van de massaprotesten zou liggen. Op 9 februari, na dagen van straatprotest, hield de minister van Justitie uiteindelijk de eer aan zichzelf.



Hoewel het decreet al werd ingetrokken - al is dit nog niet bevestigd door het parlement - blijven de betogers ondertussen het ontslag van de gehele regering eisen.