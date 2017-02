"Waar heb je het lijk begraven?" - Als grap bedoelde vraag wordt bittere ernst

Door: redactie

22/02/17

Borce Ristevski is 'number one suspect' for wife Karen's murder, his lawyer... https://t.co/WTt265OhrN pic.twitter.com/ChsjcA1czK — 1001pts Australia (@1001ptsAU) February 22, 2017

Australië De vraag aan de man die met een schup in zijn hand het bos kwam uitlopen, was als grap bedoeld: "En, waar heb je het lijk begraven?" Acht maanden later werd vlak bij die plek in het bos het lijk van een vrouw gevonden. Karen Ristevski (47) verdween in juni vorig jaar na een ruzie met haar man in Melbourne.