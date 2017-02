Bayrou gaat in zee met Macron

Door: redactie

Emmanuel Macron, leider van de centrumbeweging 'En Marche!', zal ingaan op het voorstel van François Bayrou om een alliantie aan te gaan tijdens de Franse presidentsverkiezingen in april en mei van dit jaar. Dat schrijven Franse media vandaag.

Eerder op de dag had Bayrou aangekondigd dat hij niet zal deelnemen aan de verkiezingen maar wel een samenwerking met Macron wil aangaan, om het centrum niet te verdelen, in het voordeel van extreemrechts.



François Bayrou, voorzitter van de centrumpartij MoDem, kondigde deze namiddag aan hij zich niet kandidaat zal stellen voor de Franse presidentsverkiezing. Bayrou beseft naar eigen zeggen dat het voor de centrumkandidaten niet het moment is om van elkaar stemmen af te snoepen nu extreemrechts met het Front National op vinkenslag ligt.



Om dit te vermijden, wil Bayrou, voorzitter van centrumbeweging MoDem, zich niet kandidaat stellen maar net een alliantie aangaan met de leider van En Marche!, de voormalige minister van Economie Macron.



Macron laat via Twitter weten dat dit en "wending is in de presidentsverkiezingscampagne", schrijft BFMTV. En aangezien het voorstel van Bayrou strookt met "de ideeën en waarden van onze beweging", zal hij ingaan op het voorstel.