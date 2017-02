Rusland wil 'fake news' aan de kaak stellen

Door: redactie

22/02/17 - 16u04

Moskou wil valse berichtgeving over Rusland in de media aan de kaak stellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken richtte daartoe op zijn website een rubriek op voor 'Fake News'. "Het doel is de tendensen bij de publicatie van valse berichten over ons land aan te tonen en alles in het werk te stellen om ze te voorkomen", aldus woordvoerster Maria Sacharova.