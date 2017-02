Slechte peilingen maken Erdogan erg nerveus. Plots is dit woord taboe

© afp.

Referendum Turkije Binnen twee maanden zal blijken of de Turken instemmen met de invoering van een presidentieel systeem. Indien een eenvoudige meerderheid voor de grondwetswijziging stemt, krijgt Erdogan beduidend meer macht en wordt het parlement verzwakt. Maar recente peilingen vallen tegen en dat maakt de Turkse president heel zenuwachtig.

Het presidentieel systeem zou Erdogan toelaten om tegelijkertijd als staats- en regeringsleider te fungeren en in ruime mate per decreet te regeren. Zijn invloed op Justitie zou nog groter worden.



De omzetting van de grondwetswijziging zou -indien het volk ermee instemt- stapsgewijs geschieden. De hervorming zou afgesloten worden met een voor november 2019 geplande verkiezing van een president en een parlement.



Sceptisch

Critici vrezen het einde van de democratie in Turkije en ook de bevolking blijkt sceptisch. Volgens een peiling van onderzoeksinstituut Gezici wijst 58 procent van de Turken de invoering van het presidentieel systeem af. Het vooruitzicht van een mogelijk tegenvallend resultaat maakt Erdogan nerveus.



De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de Turken in geen geval "Neen" zeggen, nemen maniakale proporties aan.



Flyers

Toen het ministerie van Volksgezondheid van plan was om in de stad Konya folders uit te delen die de bevolking ertoe moest aanzetten om "Hayir" ("Neen", nvdr.) te zeggen tegen roken, werden de reeds gedrukte flyers plots ingehouden. Volgens de verklaring van het ministerie gebeurde dit om misverstanden te voorkomen.



Wie "Neen" zegt, is goed bezig: dergelijke boodschappen wil de president momenteel liever niet in de openbaarheid zien.



Film

Ook in andere delen van het land is het woord ineens taboe. Televisiezender Digitürk heeft nu de Oscar-genomineerde film 'No', die handelt over de val van de Chileense dictator Pinochet, uit het aanbod gehaald.



Of dit 'verbod' op het woord 'neen' Erdogan aan een 'ja' zal helpen, komen we op 16 april te weten wanneer het referendum gehouden wordt.