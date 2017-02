"We dachten dat het een verkoudheid was": ouders delen hartverscheurende foto van moment dat baby in hun armen sterft aan meningitis

Koen Van De Sype

Het is een beeld dat op je netvlies blijft staan: een jongetje van amper acht maanden oud, zijn lichaam twee keer zo groot als normaal en bedekt met een purperen uitslag, in de armen van zijn door verdriet getekende ouders. Louise en John Done deelden de foto van het moment dat ze hun kleine Harry moesten laten gaan om iedereen te waarschuwen voor de gevaren van hersenvliesontsteking. En het belang van vaccinatie.

Harry als kleine baby. © The Harry John Done Forever Fund . Het is deze week exact twee jaar geleden, maar voor John en Louise uit het Britse Bolton bij Manchester lijkt het alsof het gisteren was. Het gebeurde een dag nadat ze de diagnose 'meningitis B' kregen, terwijl ze aanvankelijk gewoon dachten dat de jongen een verkoudheid had.



Priester

En de jonge ouders werden op geen énkele manier gespaard, want ze moesten al meteen de vreselijke beslissing maken of ze de machines af zouden zetten die hun zoontje in leven hielden. "Het ging allemaal zo snel. De dokters vertelden ons dat de infectie zijn hersenen had aangetast en dat hij hersendood was", vertelt Louise. "We wilden niet dat hij nog meer afzag. We vroegen een priester om hem te zegenen, maakten hem los en hielden hem in onze armen. Tot hij wegglipte." Lees ook Twee vrouwen met kanker steunen elkaar: de een schrijft, de ander leest. Nu verschijnen de aangrijpende teksten in een boek

John en Louise beslisten om de foto van dat laatste moment nu te delen met de wereld. Ze willen zo de aandacht vestigen op hoe wreed de ziekte kan zijn en dat er een vaccin is. "Meningitis verwoest je kind voor je ogen", getuigen ze. "Het is ongelofelijk hoe de ziekte tekeer gaat. Harry was ongeveer twee keer de grootte die hij normaal had en hij had overal paarse vlekken. Grote delen van zijn handen, vingers, beentjes en voetjes waren bijna zwart en stijf door bloedvergiftiging."



Doorstaan

Ze hopen op deze manier ook te voorkomen dat andere ouders moeten doorstaan wat zij doorstonden. Sinds anderhalf jaar is de vaccinatie in Groot-Brittannië in elk geval al een deel van het standaard vaccinatieprogramma voor kinderen. Via een speciale stichting - The Harry John Done Forever Fund - zamelen ze nog altijd geld in, onder meer om andere gezinnen te steunen die hetzelfde meemaken. (lees verder onder de foto) © The Harry John Done Forever Fund .