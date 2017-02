Oezbekistan laat journalist na 18 jaar cel vrij

Door: redactie

Bron: Belga

Een Oezbeekse journalist is vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij meer dan 18 jaar achter de tralies had gezeten. Dat maakte de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vandaag bekend.

De Oezbeekse autoriteiten hebben de oppositiejournalist Moehammad Bekzjanov vrijgelaten, aldus zijn naasten aan HRW. "Ze zeggen dat hij vrijgelaten is en op weg is naar Tasjkent", aldus Hugh Williamson, directeur van de HRW-afdeling voor Europa en Centraal-Azië.



Bekzjanov was een van de journalisten met de langste celstraf ter wereld, aldus verschillende ngo's voor de bescherming van de mensenrechten.



De Oezbeekse autoriteiten hebben zijn vrijlating niet bevestigd.



Tot zijn arrestatie in 1999 werkte Bekzjanov bij de oppositiekrant Erk. Hij aarzelde niet om in zijn artikels de regering van Islam Karimov te bekritiseren. Karimov was president van het land sinds de onafhankelijkheid in 1991, tot aan zijn dood in september 2016. Na een reeks aanslagen in Tasjkent in 1999 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar cel voor medeplichtigheid. In 2012 werd die straf verlengd met vijf jaar. Een deel daarvan zat hij in isolatie, aldus verschillende ngo's.



Bekzjanov is vader van drie kinderen. De Franse organisatie Reporters zonder Grenzen kende hem 2013 de prijs voor de Persvrijheid toe.