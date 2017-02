16-jarig meisje pleegt zelfmoord na pesterijen op school: "Waarom toch? Ze stond altijd klaar om anderen te helpen"

Sven Van Malderen

22/02/17 - 14u33 Bron: Daily Mail

Een zestienjarig meisje heeft in Groot-Brittannië zelfmoord gepleegd nadat ze gepest werd op school. De tragische feiten speelden zich in mei af, een hoorzitting moet nu de precieze omstandigheden van haar dood duidelijk maken. "Het is niet de bedoeling om iemand met de vinger te wijzen", maakt gerechtelijk lijkschouwer Emma Carlyon echter meteen duidelijk.

Dagmara Przybysz was negen jaar geleden met haar familie vanuit Polen naar Engeland verhuisd. In 2014 liet ze via de website ask.fm verstaan dat ze het slachtoffer was van racisme en achterklap. Enkele vrienden uit het dorpje Redruth verklaren nu dat het getreiter sindsdien nooit gestopt is. Uiteindelijk hing het meisje zichzelf op in de toiletten van de school. "Triestig dat mensen iemand zo ver kunnen drijven", schreven haar kameraden op internet. "Zo'n mooi meisje, veel te jong gestorven door een stelletje snotapen."



Haar oma woont nog in het Poolse Radgoszcz. Ze heeft er geen idee van waarom net Dagmara het mikpunt geworden is van pesterijen. "Toen ze zestien jaar geworden is, heeft niemand haar proficiat gewenst. Waarom toch? Ze was zo'n mooi en energiek meisje, altijd stond ze klaar om te helpen. Waarom zagen die mensen haar niet graag? Er wordt nu gefluisterd dat mijn kleinkind mentale problemen had, maar daar klopt niets van."