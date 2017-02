Kabinetschef en lijfwacht van Marine Le Pen verhoord

Door: redactie

22/02/17 - 12u54 Bron: Belga

Marine Le Pen met haar bodyguard Thierry Legier. © epa.

De Franse Justitie breidt haar onderzoek verder uit rond de ongeoorloofde betaling van twee EU-partijmedewerkers van het extreemrechtse Front National (FN) in het Europees parlement in Straatsburg. De gerechtelijke politie verhoorde vandaag een van haar lijfwachten en haar kabinetschef van het bureau in Nanterre. FN-voorzitster en presidentskandidate Marine Le Pen spreekt sinds het begin van het onderzoek van een samenzwering tegen haar persoon.

Franse media meldden vorige vrijdag dat Le Pen volgens een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (Olaf) had toegegeven dat ze haar lijfwacht Thierry Légier fictief tewerkstelde als parlementair assistent om "lonen en lasten te regulariseren". Le Pen ontkende echter meteen zelf dat ze een dergelijke bekentenis zou gedaan hebben.



De extreemrechtse kandidate voor de Franse presidentsverkiezingen legde uit dat er een "boekhoudkundige regularisering" was doorgevoerd en dat er "absoluut niets fictiefs" was in deze zaak. "Ik heb daarvan alle bewijzen, die zal ik te gepasten tijde aan Olaf overmaken", voegde ze eraan toe.



340.000 euro

Het Europees Parlement eist zo'n 340.000 euro terug van Le Pen. Omdat de presidentskandidate van uiterst rechts weigert het geld terug te storten, houdt het parlement intussen een deel van haar loon in. De Franse Justitie speelde de zaak door naar de onderzoeksrechters. Of er een proces van komt, is zeer de vraag.



De eurosceptische Le Pen is volgens de huidige peilingen met meer dan 25 procent van de stemmen favoriet in de eerste ronde voor de Franse presidentsverkiezing in april. In de tweede en beslissende ronde zou ze volgens de peilingen de duimen moeten leggen tegen de conservatief François Fillon of de onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron.