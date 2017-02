Agent beveiligingsteam Geert Wilders lekte informatie aan Marokkaanse criminelen

Door: redactie

PVV-leider Geert Wilders heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat een politiemedewerker die werkzaam was bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) vertrouwelijke info heeft gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. "Als ik de dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel", tweette Wilders vannacht. Hij richtte de tweet aan premier Rutte. Eerder had hij al "Mijn hemel'', getweet.

De NRC bracht gisteren naar buiten dat de oud-agent van Marokkaanse komaf volgens verschillende hooggeplaatste politiefunctionarissen toegang had tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen. De verdachte politiemedewerker werkte voor het speciale team dat specifiek Geert Wilders beveiligt. Die IRIS-unit verricht onder meer voorverkenningen. De Telegraaf meldt dat op basis van "bronnen op het hoogste niveau binnen de politie''.



Geet Wilders heeft al jaren strenge bewaking vanwege bedreigingen. Mijn hemel



"vertrouwelijke inlichtingen gelekt naar Marokkaans-NLse misdaadgroepering over het werk van dienst die Wilders moet beschermen" https://t.co/eVPM8yQGXd — Geert Wilders (@geertwilderspvv) Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel @MinPres ! — Geert Wilders (@geertwilderspvv)