Hij opereerde onverdoofd, bond patiënten vast en trok de verkeerde tanden: horrortandarts opnieuw op non-actief gezet

Koen Van De Sype

22/02/17 - 10u08 Bron: Lewiston-Auburn Sun Journal

Maar liefst achttien klachten kwamen er binnen en ze lezen stuk voor stuk als griezelverhalen: van het starten met een operatie op het moment dat de verdoving nog niet werkte en het vastbinden van patiënten tot doorgaan als de patiënt zei dat hij moest stoppen en het trekken van de verkeerde tanden. Het zette de Raad voor Tandheelkunde van de Amerikaanse staat Maine ertoe aan om voor de derde keer in vijftien jaar de licentie in te trekken van een ware horrortandarts uit Lewiston.

De eerste keer dat dokter Jan Kippax geschorst werd, was in 2002. Hij kreeg toen na vijftien dagen een voorwaardelijke straf voor een periode van vijf jaar "omdat hij zich onprofessioneel had gedragen". De chirurg zou toen te veel patiënten proberen zien hebben, waardoor zijn zorg niet meer adequaat was. En hij zou ook onvoldoende geschoold personeel hebben gebruikt. Ook de hygiëne liet te wensen over. Zo waste hij zijn handen niet altijd tussen patiënten door en was zijn materiaal vaak niet steriel.



Amper vijf maanden later, in april 2003, werd hij opnieuw geschorst en kreeg hij opnieuw gedurende vijf jaar een voorwaardelijke straf. Die termijn liep af in april 2008. Lees ook Chronisch ziek jongetje (14) steelt show tijdens All Star Game

En nu is het dus opnieuw prijs. De Raad voor Tandheelkunde stuurde een brief naar de advocaat van Kippax waarin de "onmiddellijke schorsing" van zijn licentie wordt meegedeeld. De reden is opnieuw incompetentie en de schending van een hele reeks ethische en professionele regels. De schorsing ging in op 15 februari en loopt een maand, tot 17 maart.



Niet min

De klachten waren ook nu weer niet min. Hij opereerde onder meer voor de verdoving begon te werken of nadat ze al was uitgewerkt, hij weigerde te stoppen als patiënten aangaven dat de pijn ondragelijk was en liet hen soms zelfs vastbinden, hij droeg gebruikte of helemaal géén chirurgische handschoenen, hij stelde een zwangere vrouw bloot aan straling, diende vervallen medicijnen toe, vertelde het niet als er iets fout ging bij een operatie en trok de verkeerde tanden. (lees verder onder de foto) © rv.