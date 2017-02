Duizenden Armeense kinderen groeien op in weeshuizen, weg van ouders

Door: redactie

22/02/17 - 08u44 Bron: Belga

Duizenden kinderen in Armenië groeien vanwege een handicap of armoede afgescheiden van hun ouders op in weeshuizen en andere instellingen. Dat blijkt uit een rapport dat mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vandaag uitbrengt. "De regering moet dringend voorzien in een inclusieve opvoeding, zodat alle kinderen in hun eigen gezin kunnen opgroeien".