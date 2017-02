Dansende bejaarden riskeren boete in Peking

Door: redactie

22/02/17 - 06u54 Bron: ANP

In Peking is stijldansen op luide muziek op pleinen een uiterst populair tijdverdrijf voor oudere dames. © epa.

Bejaarden die op luide muziek dansen in het openbaar kunnen op de bon worden geslingerd in Peking. De Chinese stad heeft nieuwe regels opgesteld voor outdoorfitness, zo meldt de South China Morning Post vandaag.

Als deze activiteiten overlast veroorzaken kunnen er boetes worden opgelegd. In Peking is stijldansen op luide muziek op pleinen een uiterst populair tijdverdrijf voor oudere dames. In maart zouden de nieuwe regels moeten ingaan.



In sommige andere delen van China is het dansen met luide muziek al tussen 22.00 uur en 6.00 uur verboden.