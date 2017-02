Maleisische politie op zoek naar twee nieuwe verdachten voor moord op Kim Jong-nam

Door: redactie

22/02/17 - 05u26 Bron: Belga

Politiechef Khalid Abu Bakar © afp.

In het onderzoek naar de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zijn twee nieuwe verdachten opgedoken. Dat meldt de Maleisische politie woensdag. Het gaat om een lid van de Noord-Koreaanse ambassade en een werknemer van een Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij. Beide verdachten zouden zich volgens politiechef Khalid Abu Baker nog in Maleisië bevinden.

"We hebben de ambassadeur aangeschreven om de toestemming te krijgen beiden te ondervragen", zegt Khalid. "We hopen dat de Noord-Koreaanse ambassade met ons zal meewerken en ons zal toelaten om ze snel te verhoren. Anders gaan we hen moeten dwingen om te komen."



Kim Jong-nam werd op 13 februari vermoord op de internationale luchthaven in Kuala Lumpur. De 45-jarige man werd er mogelijk vergiftigd door twee vrouwen, een 28-jarige Vietnamese en een 25-jarige Indonesische. Ze zouden in de vertrekhal van de luchthaven een vloeistof in zijn gezicht hebben gegooid. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.