Ontwapening FARC volgende maand van start

Door: redactie

22/02/17 - 03u56 Bron: Belga

Farc rebellen op 18 februari in Zuid-Colombia © epa.

De ontwapening van de FARC-leden zal op 1 maart van start gaan. Dat heeft de Colombiaanse regering gisteren gezegd. De ontwapening kadert binnen het vredesakkoord dat in november met de guerillabeweging werd ondertekend en waarmee een einde kwam aan meer dan 52 jaar gewapend conflict.

"We beginnen met het overhandigen van 30 procent van de wapens vanaf 1 maart, daarna nog eens 30 procent vanaf 1 mei en 40 procent vanaf 1 juni. Daarna zullen alle wapens zijn afgegeven", zei generaal Javier Florez, die de leiding heeft over de ontwapening.



Wat er precies met het materiaal staat te gebeuren, is nog niet bekend. Dat is één van de onderwerpen op de agenda bij het geplande overleg tussen vertegenwoordigers van de FARC, de Colombiaanse regering en de Verenigde Naties.



Afgelopen zaterdag kwamen van de laatste van de ongeveer 6.900 FARC-strijders aan in een van de 26 transitiezones. Daar worden ze niet alleen ontwapend, maar ook geregistreerd en voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving.