Netanyahu brengt historisch bezoek aan Australië

Door: redactie

22/02/17 - 02u36 Bron: Belga

Peter Cosgrove (links) en Benjamin Netanyahu en hun echtgenotes met het beroemde operagebouw van Sydney op de achtergrond © reuters.

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu is woensdag in Sydney aangekomen voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer dat een zittende Israëlische premier een bezoek brengt aan Australië.