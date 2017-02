Koerdische eenheden rukken op richting Raqqa

Door: redactie

22/02/17 - 02u29 Bron: Belga

Raqqa (archiefbeeld) © reuters.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben gisteren vijftien dorpen veroverd ten oosten van Raqqa, het bolwerk van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië. Dat meldt een commandant van de SDF vanuit Makmaneh, dat op een belangrijke as op een honderdtal kilometer ten oosten van de stad ligt. "Ons doel is om de route richting Raqqa af te snijden en IS er te belegeren."