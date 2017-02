Canada gaat 1.200 jezidi's opvangen

Door: redactie

Canada gaat de komende maanden 1.200 jezidi's uit Irak opvangen en hervestigen. Het gaat voornamelijk over vrouwen en kinderen. Dat kondigde de Canadese regering gisteren aan. De religieuze minderheid is het doelwit van gewelddaden door terreurgroep Islamitische Staat (IS).

"Onze regering is vastbesloten om bescherming te bieden aan overlevenden van IS", zegt minister van Immigratie Ahmed Hussen. "Het doel van deze operatie is om de mensen die het meeste risico lopen, naar Canada te brengen en hen de steun en hulp te geven die ze nodig hebben bij het vinden van een nieuwe thuis en een nieuw leven."



De aankondiging komt vier maanden nadat het Canadese parlement unaniem een motie goedkeurde over de hervestiging van jezidi's. In de motie wordt de vervolging van de etnische groep door IS als genocide omschreven.



De kosten van het initiatief worden geraamd op ongeveer 28 miljoen Canadese dollar (20,2 miljoen euro). Concreet zullen in een eerste stap tegen woensdag al bijna 400 vluchtelingen naar Canada worden overgebracht.