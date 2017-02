Levensverwachting naar 90 jaar

Door: redactie

22/02/17 - 00u58 Bron: ANP

We worden steeds ouder. Rond 2030 zal de levensverwachting de grens van 90 jaar passeren. Zo zullen de meisjes die in 2030 worden geboren in koploper Zuid-Korea gemiddeld bijna 91 jaar oud worden. Meisjes uit Frankrijk, Japan en Spanje halen de 90 net niet. Dat is te lezen in een onderzoek in het medische vakblad The Lancet.