Sarkozy gaat bijklussen bij AccorHotels

Door: redactie

21/02/17 - 20u15 Bron: DPA, AFP

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy (62) treedt toe tot de raad van bestuur van de beursgenoteerde Franse hotelgroep AccorHotels. © afp.

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy (62) treedt toe tot de raad van bestuur van de beursgenoteerde Franse hotelgroep AccorHotels. De rechtse politicus zal er ook een nieuw orgaan leiden dat de de lijnen moet uitzetten van de internationale strategie van de groep achter hotelketens als Novotel, Ibis, F1, Pullman en Mercure.

De taak van het nieuwe comité onder leiding van Sarko moet nog in detail vastgelegd worden tijdens de volgende raad van bestuur, aldus AccorHotels.



In die raad van bestuur zal hij zetelen als onafhankelijk bestuurder. Het is de eerste maal dat hij dergelijke functie opneemt. Hij werd bij unamiteit opgenomen in het bestuur.



Sarkozy was president van Frankrijk van 2007 tot 2012, toen hij verloor van socialist François Hollande. Hij dong voor de presidentsverkiezingen van april en mei dit jaar ook mee naar de nominatie voor de presidentsrace van Les Républicains. Maar daarbij raakte hij in november vorig jaar zelfs niet in de tweede stemronde, die de inmiddels fel gecontesteerde presidentskandidaat François Fillon won van Alain Juppé.



AccorHotels telt meer dan 4.000 hotels in 95 landen.