Duitse rechtbank is tegen automatische toekenning vluchtelingenstatuut voor Syriërs

Door: redactie

21/02/17 - 17u16 Bron: DPA

© thinkstock.

Syriërs die op de vlucht zijn voor de burgeroorlog in hun land, krijgen niet automatisch het recht op een vluchtelingenstatuut onder de conventie van Genève. Dat oordeelde een Duits gerechtshof vandaag.

Volgens het gerechtshof in Münster kan niet worden aangenomen dat asielzoekers die naar Syrië terugkeren, als politieke tegenstanders zouden worden vervolgd enkel en alleen op basis van het feit dat ze gevlucht waren. Het hof gaf geen mogelijkheid voor beroep, maar de beslissing kan wel aangevochten worden voor een federaal gerechtshof.



Een vluchteling uit Aleppo had de zaak aangebracht. Hij betwistte een beslissing van het Duitse federale kantoor voor migratie en vluchtelingen BAMF over zijn eigen statuut.



Het kantoor kent Syrische asielzoekers enkel een tijdelijk statuut toe dat hen beschermt tegen deportatie, maar wel verhindert dat ze zich met gezinsleden herenigen.



De beslissing is van belang voor andere zaken. Alleen al in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen waren tegen eind januari 12.300 rechtszaken aangespannen door Syriërs die beslissingen van het BAMF betwisten.