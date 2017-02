Franse politie pakt opnieuw drie terreurverdachten op

Door: redactie

21/02/17 - 15u27 Bron: Belga

Ter illustratie. © afp.

Franse speurders hebben drie mannen opgepakt in Marseille, Clermont-Ferrand en de regio rond Parijs op verdenking van terreur. Aanleiding was een onderzoek naar een mogelijk geplande aanslag in Frankrijk en naar potentiële Syriëstrijders.

Het onderzoek naar de drie terreurverdachten startte in januari. Meer details zijn nog niet bekend. De Franse regionale krant 'La Montagne' schreef dat in de woning van de verdachte uit Clermont-Ferrand ook twee explosievenexperten werden ingezet.



Frankrijk was de voorbije jaren herhaaldelijk het doelwit van islamistische aanslagen. Sinds de terreurnacht in Parijs van 13 november 2015 geldt in heel het land de uitzonderingstoestand. Sinsdien verijdelde de politie al verschillende aanslagen. De Franse justitie had pas vrijdag een 18-jarige uit Rijsel in voorarrest geplaatst, omdat hij ervan verdacht werd een aanslag op de metro of in een winkelcentrum te willen plegen.