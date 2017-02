Britse moslimleraar tijdens schooltrip uit vliegtuig gezet op weg naar New York

© Twitter.

Het inreisverbod mag dan wel juridisch opgeheven zijn in de VS, dat bracht blijkbaar geen soelaas voor Juhel Miah, een Britse moslimleraar uit het Welshe Swansea. Hij werd in Reykjavik tijdens een schooltrip van het vliegtuig geplukt, op weg naar New York.

Juhel Miah kreeg op 16 februari te horen dat hij New York niet binnenmocht, als enige van de groep leerlingen en leerkrachten uit de Welshe school Llangatwg in Aberdulais. Zij moesten zonder Miah naar de VS vertrekken vanuit het IJslandse Reykjavik. Trumps inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden was de week tevoren nochtans ingetrokken na een rechterlijke uitspraak.



Hoewel de 25-jarige wiskundeleraar uit Swansea een geldig visum had, werd hij eerst onderworpen aan een zogenaamde "willekeurige veiligheidscheck" en daarna zelfs carrément van het vliegtuig gehaald door de security. Hij zat al op zijn plaats. "Iedereen keek naar mij", getuigt hij. "De leraren en kinderen waren in verwarring. Ik kon niet geloven wat er zich afspeelde." Miah, die geen dubbele nationaliteit heeft maar enkel de Britse, voelde zich behandeld als een crimineel.



De schoolreis ging wel door zoals gepland, maar de 39 reizigers waren helemaal van de kaart. De school kon niet anders dan in Reykjavik weer een vlucht naar huis voor Miah te boeken. In afwachting daarvan moest de wiskundeleraar nog logeren in een volgens hem "vreselijk" hotel. "Ik was echt bang", zegt Miah. Hij kon twee dagen niet eten of slapen.



Miah is ervan overtuigd dat hem de toegang tot de VS werd geweigerd wegens zijn geloofsovertuiging: "Omdat ik een moslim ben". De Amerikaanse ambassade in Londen werd aangeschreven om een verklaring te krijgen voor het incident maar die reageerde nog niet. De Neath Port Talbot Council spreekt van een "ongerechtvaardigde discriminatie".