"Toen ik dit beeld van mezelf en mijn dochter zag, begon ik te wenen"

Kylie Hart met haar dochtertje © Facebook.

Ouders hebben wel honderden leuke beelden van hun opgroeiende kinderen. Vaak is het moederlief die deze bijzondere momenten vastlegt waardoor ze zelf niet mee op de foto staat. Zo verging het ook de Australische Kylie Hart. Haar ontroering was dan ook groot toen ze het allereerste kiekje onder ogen kreeg dat haar man stiekem van haar en haar dochtertje had genomen.

Kylie Hart uit de staat New South Wales vertelde op Facebook hoe ze tot tranen toe was beroerd toen ze de foto zag. Haar echtgenoot had het aandoenlijke plaatje gemaakt terwijl ze samen met haar dochtertje in de zetel lag en er helemaal geen erg in had.



De Australische vrouw die op dit ogenblik zwanger is van haar tweede kind, postte het hartverwarmende beeld op Facebook en schreef: "Er zijn zo veel prachtige foto's van mijn man met mijn dochter maar geen waar ik ook op sta. Tot mijn echtgenoot me dit vertederend kiekje stuurde. Ik was er zo blij mee dat ik begon te huilen."



Vorige maand maande een andere Australische mama, Sophie Cachia, mannen al aan om zelf meer foto's te nemen van hun kroost en dit niet langer alleen aan hun eega's over te laten.