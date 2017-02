Vrouw geeft dood man niet aan en begraaft hem in tuin. En dan stuurt ze via Facebook dit bot berichtje naar haar stiefkinderen

Koen Van De Sype

21/02/17 - 14u18 Bron: Daily Record, Metro

© Twitter.

Een Schotse vrouw moet voor de rechter verschijnen in Portugal omdat ze het overlijden van haar man niet aangaf, maar hem gewoon begroef in de tuin van hun huis daar. Daarop stuurde pianolerares Louise Khan (46) via Facebook een droog berichtje naar haar stiefkinderen: "O ja, en jullie vader is dood".

Toen de dochter van Alyn Pennycook (59) haar stiefmoeder contacteerde om de begrafenis te regelen, kreeg ze botweg te horen dat het "allemaal al geregeld was" en "in kannen en kruiken".



De politie vermoedt dat Pennycook al in september of oktober overleed, aan kanker. Een lijkschouwing bracht geen sporen van geweld aan het licht. Buren van het koppel in het Portugese Linhares sloegen alarm toen ze de man al enkel maanden niet meer hadden gezien. De politie kon het lichaam op 9 februari vinden in de tuin van het koppel met behulp van een radar.



"Vreselijk"

"Mijn stiefmoeder is een vreselijk, vreselijk persoon", aldus de dochter van de man. "Ik snap niet waarom ze hem zo onder de grond heeft gestopt. Hij zou toch in het ziekenhuis gestorven moeten zijn als hij een hersentumor had."