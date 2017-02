Dashcams filmen dodelijke crash vliegtuigje op winkelcentrum in Melbourne

© rv.

video De explosie na de crash van een vliegtuigje op een winkelcentrum in het Australische Essendon bij Melbourne was enorm. Een dashcam filmde het moment van inslag. De gigantische vuurbal nam de vorm aan van die na een ontploffing van een atoombom. Andere dashcambeelden tonen het snel dalende Beechcraft-toestel net voor het neerstortte. Alle vijf inzittenden kwamen om. Als bij wonder vielen er aan de grond geen doden. Deelstaat Victoria rouwt om het zwaarste luchtvaartongeluk in dertig jaar.