"Het eerste wat ik 's morgens doe is checken of ze nog leeft": vader schrijft pakkende open brief over leven met verslaafde dochter

Koen Van De Sype

21/02/17 - 11u29 Bron: Facebook

© CBCNews.

De vader van een verslaafde tiener uit het Canadese Ottawa heeft een hartverscheurende open brief geschreven over hoe zijn leven en dat van zijn gezin eruit ziet. Sean O'Leary postte die zaterdag op Facebook en werd meteen overladen met bemoedigende en steunende berichtjes.

Aanleiding voor zijn getuigenis was de dood van een populair 14-jarig meisje aan een overdosis. "Chloe Kotval was al de derde tiener uit de voorstad Kanata die in een periode van acht weken stierf", schrijft O'Leary. "De andere slachtoffers waren een meisje van 17 en een jongen van 16. Maar er zijn er nog. Ikzelf weet al zeker tien namen van jongeren die de afgelopen twee maanden een overdosis namen."



Nachtmerrie

En hij bekent dat hij bang is dat zijn dochter Paige (16) op een dag ook aan de lijst zal worden toegevoegd. "Ons leven is een nachtmerrie", bekent hij. "Mijn eerste gedachte elke morgen als ik wakker word, is dat ik moet checken of Paige nog leeft. Ze neemt intussen al 20 maanden drugs en we proberen er zo goed als mogelijk mee om te gaan als gezin. En onze andere kinderen een zo normaal mogelijk leven te geven. Maar dat is niet gemakkelijk." Lees ook Zoontje van amper acht overleeft overdosis heroïne, ouders aangehouden

Veroordeelde moordenaar vrijgesproken voor schietincident

Gepensioneerde agent zegt dat Filipijnse president hem inhuurde om te moorden Paige is al 20 maanden verslaafd aan drugs. © Facebook.

Op oudejaarsavond ging het een eerste keer helemaal mis. Om 22.30 uur kwam O'Leary thuis en vond hij een 17-jarige jongen levenloos in zijn garage. "Gelukkig arriveerde ik net op het juiste moment en was er nog een van de kinderen niet zodanig high dat ze nog de hulpdiensten kon bellen", zegt hij. "We hebben de jongen kunnen reanimeren en de ambulance heeft hem meegenomen. Van dat moment af is het alleen nog maar in een neerwaartse spiraal gegaan."



Opgesloten

"Proberen uit te leggen wat we al allemaal hebben meegemaakt, is haast onbegonnen werk", gaat hij verder. "Ik heb haar al thuis opgesloten, ik ben al ontelbare keren naar haar op zoek geweest, heb haar van straat gehaald, ben onuitgenodigd in huizen binnengevallen om haar naar buiten te halen, we hebben de politie en medische diensten al verscheidene keren aan de deur gehad en ze is al tien weken opgenomen in een afkickcentrum voor jongeren. En hier zitten we nog altijd, elke dag, ons afvragend of ons mooie meisje morgen nog wel zal leven."