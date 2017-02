Zoontje van amper acht overleeft overdosis heroïne, ouders aangehouden

Danielle Simko en Charles Dowdy. © rv.

Een Amerikaans koppel uit Berea in Ohio is aangehouden voor het in gevaar brengen van hun eigen zoontje Jan. De amper achtjarige jongen kreeg naar alle waarschijnlijkheid een overdosis heroïne in zijn lichaam. De borg werd voor beide ouders vastgesteld op 150.000 dollar.

Een schrijnend geval van druggebruik in Berea bij Cleveland in de staat Ohio. Charles Dowdy en Danielle Simko (beiden 31) lagen op 11 januari 's avonds met hun zoontje in bed toen er plots paniek was. Rond 21u30 belde de Dowdy 911 omdat zijn zoontje niet meer ademde en blauwe lippen kreeg. "Ik denk dat hij met zijn hoofd in het kussen is gerold, daardoor niet meer kon ademen en begon te stikken", zei Dowdy aan de dispatcher. Die leerde Dowdy via de telefoon hoe hij zijn zoon Jan moest reanimeren.



Toen de hulpverleners ter plaatse kwamen, vonden ze gelukkig weer een polsslag bij de jongen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en herstelde volledig.



In het huis in Berea trof de politie drugs en naalden aan. En in het ziekenhuis werden heroïne en pillen gevonden in een speelgoedhorloge die verstopt zat in een sok van de jongen. Ook in de urine van de jongen zaten sporen van heroïne en andere drugs. Het is nog niet duidelijk hoe die in zijn lichaam terechtkwamen.



Dowdy gaf toe dat hij zelf eerder die dag thuis drugs had gebruikt. Hij werd samen met Simko aangehouden in het hospitaal. Morgen moeten ze opnieuw voor de rechter verschijnen. Jan vertoeft momenteel bij zijn grootouders. Zijn ouders mogen geen contact met hem hebben.



De regio rond Cleveland lijkt alsmaar meer te kampen met drugverslaving. Van 64 drugsdoden in 2011 ging het naar 517 vorig jaar. Alleen al in januari stierven er 46 mensen aan een overdosis heroïne of fentanyl.