Weer valse bommeldingen bij Joodse centra in VS

Door: redactie

21/02/17 - 08u30 Bron: Belga

Politieagenten in St. Louis, waar ze met honden naar explosieven hebben gespeurd nadat iemand het Joodse centrum had gebeld met de melding dat er een bom lag. © AP.

In de Verenigde Staten zijn gisteren op één dag tijd een tiental valse bommeldingen gedaan voor Joodse centra verspreid over het land. De centra moesten allemaal geëvacueerd worden, maar er werd nergens een bom gevonden, zegt het Jewish Community Center Association of North America (JCC). In totaal zijn sinds begin 2017 al bijna 70 valse bommeldingen binnengekomen bij Joodse centra. De FBI startte al een onderzoek.

In totaal kregen dit jaar al 69 Joodse gemeenschapscentra in 27 verschillende staten telefoontjes met de melding dat er een bom in het gebouw lag. De centra in kwestie werden telkens ontruimd, maar tot nu toe werd nog nergens een bom gevonden.



De FBI en het ministerie van Justitie zijn een onderzoek gestart, maar tasten voorlopig nog in het duister. De dreigtelefoons werden nog niet opgeëist.



Ivanka Trump

De Amerikaanse regering liet al weten de bedreigingen streng te veroordelen. "Haat en geweld hebben geen plaats in een land dat gevormd is op basis van de belofte van individuele vrijheid", zo klonk het in een mededeling.



Ook de dochter van president Donald Trump, Ivanka, die zich tot het jodendom heeft bekeerd, heeft de bedreigingen veroordeeld. "De Verenigde Staten zijn een natie die gebaseerd is op het principe van religieuze tolerantie. We moeten onze religieuze centra beschermen", schreef ze op Twitter.