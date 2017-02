13.000 restaurants in Rio, en het beste is van een Vlaming

Door: redactie

21/02/17 - 04u42

© RV.

Bijna 13.000 restaurants telt Rio de Janeiro, maar het beste wordt gerund door een Vlaming. Op recensiesite TripAdvisor prijkt Estrelas Da Babilonia van Pol DHuyvetter (55) sinds kort helemaal bovenaan.

Klanten zijn erg te spreken over het eten dat ze voorgeschoteld krijgen, maar loven vooral het prachtige uitzicht. Het openluchtrestaurant is namelijk gelegen op een heuvel boven het beroemde strand van Copacabana.



Wat het nog straffer maakt, is dat Estrelas Da Babilonia in een favela ligt, een verarmde volksbuurt. Het gaat dan wel om een zogenaamde gepacificeerde favela, waar in principe de politie het voor het zeggen heeft en niet de drugsbendes, maar volgens DHuyvetter is die strijd nooit voorbij. "Er duiken steeds meer gewapende bandieten op in onze favela, maar toch weten we als restaurant te groeien. Heel speciaal om een ontwapenende dialoog aan te gaan met gewapende bendeleden."