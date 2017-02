Britten zeggen 'nee' tegen komst Trump

Door: redactie

In Londen hebben duizenden tegenstanders gisteravond verzameld aan het parlementsgebouw om te protesteren tegen een komend staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. De protesten zijn gericht tegen het Lagerhuis, waar gedebatteerd wordt of Trump een koninklijke ontvangst van Queen Elizabeth moet krijgen of niet. Premier Theresa May nodigde de Amerikaanse president uit voor een bezoek aan Groot-Brittannië. Het bezoek vindt normaal in de maand juli plaats, maar botst op verzet. Heel wat Britten zijn niet tevreden met de komst van Trump en dat laten ze duidelijk blijken. "De uitnodiging is een kniebuiging en die doet ons wanhopig lijken. Het is duidelijk dat ons land na de brexit hopeloos op zoek is naar handelsverdragen. We lijken nu erg zwak", klinkt het bij de demonstranten. "Als je de cruciale rol bekijkt die de VS inneemt in de wereld, is het logisch dat we als Groot-Brittannië toenadering zoeken bij Trump", aldus staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Alan Duncan.