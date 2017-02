Legalisering homohuwelijk drong zelfmoordcijfer onder Amerikaanse tieners met 7 procent terug

Door: redactie

21/02/17 - 01u50 Bron: CBC, IBT

© thinkstock.

Het aantal tienerzelfmoorden in de Verenigde Staten is opvallend gedaald sinds de legalisering van het homohuwelijk. De grootste impact is te zien bij homoseksuele en biseksuele jongeren, zo blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het vakblad JAMA Pedriatics.

Uit het onderzoek blijkt dat de terugval te merken is in staten die het homohuwelijk al toestonden voor het Amerikaanse hooggerechtshof het in 2015 legaliseerde voor het hele land.



Zelfmoord is de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder Amerikaanse jongeren. Suïcidaal gedrag komt veel vaker voor bij homoseksuele en biseksuele jongeren en volwassenen: ongeveer 29 procent van de homoseksuele en biseksuele tieners in de studie had een zelfmoordpoging achter de rug, in vergelijking met slechts zes procent van de heteroseksuele jongeren.

Onderzoek onder 700.000 jongeren De onderzoekers analyseerden data van meer dan 700.000 middelbareschoolstudenten die deelnamen aan enquêtes van de overheid over risicogedrag bij jongeren tussen 1999 en 2015. Ongeveer 230.000 jongeren gaven aan homo- of biseksueel te zijn. Ze beantwoordden onder andere vragen over zelfmoordpogingen, roken en alcohol- en druggebruik.



In de 32 staten die tijdens de studie het homohuwelijk legaliseerden, zakte het zelfmoordcijfer onder alle jongeren met zeven procent en onder homoseksuele jongeren met veertien procent nadat de wetten goedgekeurd werden. In staten waar het homohuwelijk niet werd goedgekeurd, was er geen daling in het zelfmoordcijfer.



In de studie werden enkel zelfmoordpogingen, geen zelfmoorden, onderzocht.

Hoop voor de toekomst Wetten die een grote impact hebben op volwassen homoseksuelen zorgen dat ook jongeren "meer hoop hebben voor de toekomst", zegt hoofdauteur Julia Raifman, onderzoekster aan de Johns Hopkins' Bloomberg School of Public Health. De maatregel draagt ook bij tot meer tolerantie en minder pesten, waardoor de jongeren zich minder gestigmatiseerd voelen. Die gevolgen kunnen ook voordelig zijn voor heteroseksuele tieners, maar er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoe wetten het gedrag van tieners beïnvloeden, aldus Raifman.