VN bezorgd over toegenomen gevechten in Syrië: duizenden burgers in gevaar

Door: redactie

21/02/17 - 01u12 Bron: Belga

Een gewonde vrouw en twee gewonden kinderen in het ziekenhuis na aan luchtaanval van het Syrische leger op Barzeh nabij Damascus. © epa.

De Verenigde Naties hebben maandag hun ongerustheid geuit over de toegenomen gevechten in en rond Damascus. De internationale organisatie kreeg informatie dat ook burgers verwond en gedood werden bij bombardementen in de buitenwijken, waar ruim 100.000 burgers leven. Dat zegt VN-woordvoerder Farhan Haq.

De Syrische regeringstroepen hebben hun bombardementen op de buitenwijken van Damascus maandag opgeschroefd, zo meldden het Syrische observatorium voor de mensenrechten en lokale bronnen. "Luchtaanvallen hebben het leven gekost aan zeven mensen, onder wie een vrouw en een kind in Barzé. Twaalf anderen raakten gewond", zegt het observatorium. Daarnaast zouden bij bombardementen in de buitenwijk al-Qaboun eerder ook al zestien mensen zijn gedood.



De opflakkering van het geweld komt er in de aanloop naar nieuwe vredesgesprekken, die donderdag in het Zwitserse Genève van start zouden gaan in aanwezigheid van VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura. Het is echter nog niet duidelijk wie daar precies aan zal deelnemen. "We hopen snel details te krijgen over wie precies zal komen", zegt Haq.