McMaster wordt Trumps veiligheidsadviseur na ontslag Flynn

De Amerikaanse president Donald Trump heeft luitenant-generaal Herbert Raymond McMaster vandaag benoemd tot zijn veiligheidsadviseur. De 54-jarige McMaster wordt de opvolger van Michael Flynn, die vorige week zelf opstapte.

McMaster zit sinds 1984 bij het leger en heeft een lange reeks functies vervuld. Hij nam deel aan de Golfoorlog, was in Irak en Afghanistan en had een rol in de 'War On Terror', zoals president Bush de militaire campagne na 9/11 tegen het internationale terrorisme noemde.



Anderzijds werkte McMaster als hoogleraar militaire geschiedenis. Hij had een job op de bekende militaire academie Westpoint en de Stanford University. Momenteel zit hij in de directie van het Army Capabilities Integration Center, een legerinstituut dat onder meer werkt aan materieel, training, systemen en doctrine.



Bij de honderd invloedrijkste

De generaal wordt alom zeer gewaardeerd als militair tacticus en strategisch denker. Maar zijn benoeming komt desondanks als een verrassing omdat hij eveneens te boek staat als iemand die er niet voor terugdeinst de autoriteit van een ander ter discussie te stellen. In 2014 schopte McMaster het nog tot de lijst van honderd meest invloedrijke mannen van Time Magazine. Hij publiceerde in 1997 het alom geprezen boek Dereliction of Duty (taakverzuim), waarin hij het Amerikaanse politieke en militaire leiderschap in de Vietnamoorlog bekritiseerde.



Trump noemde McMaster "een man van een enorm talent en een enorme ervaring". "Hij wordt door iedereen in het leger erg gerespecteerd", aldus Trump. In een korte verklaring voor de pers, aan de zijde van Trump, zei McMaster zijn aanstelling als veiligheidsadviseur een "privilege" te vinden.



Keith Kellogg, de 72-jarige man die Flynns taak als veiligheidsadviseur de afgelopen dagen waarnam, wordt chef-staf van de nationale veiligheidsraad.



Gesprek met Russische ambassadeur

Michael Flynn mocht uiteindelijk slechts een maand deel uitmaken van Trumps team. Flynn was tot begin vorige week speciaal veiligheidsadviseur, maar nam ontslag nadat was gebleken dat hij wel degelijk met de Russische ambassadeur in de VS had gesproken over een mogelijke opheffing of verlichting van de sancties tegen Rusland, en dat nog voor Trump officieel president was.



De president noemde het onaanvaardbaar dat Flynn tegen vicepresident Mike Pence had gezegd dat hij zich het gesprek niet meer kon herinneren. Daarom werd Flynn ontslagen.