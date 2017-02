Na zaak-Théo: tweede Franse agent beschuldigd van verkrachting met wapenstok

Door: redactie

20/02/17 - 21u15 Bron: Belga

De 22-jarige Théo werd deze maand verkracht met een wapenstok tijdens een hardhandige arrestatie. President Hollande brengt hem een bezoek. © AFP.

video Een Franse agent moet voor een assisenhof terechtstaan voor de vermoedelijke verkrachting van een man met een wapenstok tijdens een arrestatie in 2015. Dat heeft een Franse rechtbank vandaag geoordeeld. Een soortgelijke affaire veroorzaakte onlangs nog protesten in het land.

Op 29 oktober 2015 werd de 28-jarige Alexandre aan zijn woning in Drancy opgepakt in staat van dronkenschap. Een lokale agent oefende daarbij druk uit met zijn wapenstok om hem aan boord van een voertuig te doen stappen en verwondde hem daarbij ter hoogte van zijn anus.



Tijdens het proces van de agent in januari had de procureur zes maanden cel met uitstel gevorderd en een verbod om zijn beroep gedurende een jaar uit te oefenen. Volgens de procureur waren de gewelddaden bewezen, maar de seksuele intentie niet.



De rechtbank in Bobigny moest vandaag een oordeel uitbrengen. De rechter wilde dat de agent naar een assisenhof werd doorverwezen voor verkrachting en niet enkel voor geweld.



Een juiste beslissing volgens de advocate van het slachtoffer. De advocaat van de agent kondigde aan in beroep te gaan. Volgens hem is de beslissing genomen "onder de indirecte druk van de zaak-Théo".



2 februari

Hij verwees daarbij naar de zaak rond 22-jarige zwarte jongeman, die vorige donderdag het ziekenhuis heeft verlaten twee weken na zijn vermoedelijke verkrachting met een wapenstok tijdens een bruut politieoptreden op 2 februari. Vier agenten zijn daarbij in verdenking gesteld, onder wie één voor verkrachting.