Nieuwe peiling: Le Pen sluipt dichterbij, maar zal Franse presidentsverkiezingen niet winnen

Door: redactie

20/02/17 - 18u38 Bron: Reuters

Marine Le Pen is vandaag op bezoek in Beirut, de hoofdstad van Libanon. © ap.

Frankrijk De voorzitster van het Franse extreem-rechtse Front National Marine Le Pen, heeft wat terrein gewonnen in aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen. Ze beent haar belangrijkste rivalen Emmanuel Macron en de conservatieve François Fillon stilaan bij, maar zal het presidentschap uiteindelijk niet winnen. Dat blijkt uit een laatste poll.

Uit de enquête die peilde naar het stemgedrag van de Fransen, blijkt dat Le Pen haar vier tegenstanders feilloos zal verslaan in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, op 23 april. Met een score van 27 procent zou ze volgens onderzoekscentrum 'Opinionway' de tweede ronde halen, waar ze het vervolgens opneemt tegen Macron of Fillon.



Er wordt verwacht dat wanneer Le Pen de strijd moet aangaan met Macron (38) - gewezen minister van Economie en oprichter van de sociaal-liberale partij 'En Marche' - ze uiteindelijk de boot zal ingaan met 42 procent van de stemmen tegenover 58 procent van de stemmen. Staat ze oog in oog met Fillon, dan zou ze het pleit verliezen met 44 procent tegen 56 procent - nochtans staat de conservatieve Fillon hevig onder druk omdat zijn vrouw en kinderen bijna een miljoen euro zouden hebben gekregen voor werk dat ze nooit hebben gedaan.



Met nog negen weken te gaan voor de eerste verkiezingsronde, is het overigens nog geen uitgemaakte zaak wie het uiteindelijk tegen Le Pen zal opnemen. Zowel Macron als Fillon zouden elk ongeveer 20 procent van de kiezers achter zich scharen.